Lesung im Wartburgkreis: Als junger Grenzer bei Springsteen

Geisa. Buchautor und früherer DDR-Grenzsoldat erinnert am 19. Juli 2023 in Point Alpha an ein legendäres Konzert vor 35 Jahren.

„Keiner kommt durch“ – so lautet der Titel des Buches, in dem Dietmar Schultke von seinem „Albtraum“ als Grenzsoldat berichtet. In diese Phase fällt auch das Konzert von US-Rockstar Bruce Springsteen in Ost-Berlin, das als das größte Rockkonzert der DDR in die Geschichte einging. Am Mittwoch, 19. Juli, dem 35. Jahrestag des Springsteen-Auftritts, erinnert sich der Buchautor in der Gedenkstätte Point Alpha nahe Geisa an diese atemberaubende Zeit und lässt das Spektakel mit seinen Auswirkungen im Vortrag „Bruce Springsteen 1988 in Ost-Berlin“ noch einmal Revue passieren.

Schultkes Einsatzort war der Brocken im Harz. Während eines Kurzurlaubs gelang es ihm, am legendären Konzert teilzunehmen. Der US-amerikanische Sänger hatte sich bereit erklärt, für die Jugend der DDR zu spielen. „Born in the USA“ und „Hungry heart“ auf der Bühne des Klassenfeindes. Wer hätte das gedacht? Wollten die DDR-Mächtigen mit diesem Konzert tatsächlich etwa Glasnost und Perestroika à la Gorbatschow zelebrieren oder steckte was anderes dahinter?

Beginn ist 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist per E-Mail über veranstaltungen@pointalpha.com oder Telefon: 06651/ 91 90 30 erwünscht.