Lesung in Eisenach: Chaotische Abenteuer mit Kindern

Eisenach. Mit seinem Buch „Abenteuer Elternzeit im Bus“ kommt Autor Tillmann Heinze in seine alte Heimat Eisenach.

Für eine Lesung kommt Tillmann Heinze (34) am Freitag, 10. November in seine alte Heimat Eisenach. An Luthers Geburtstag liest der Weltenbummler mit Wahlheimat Jena ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung „Leselust“.

Tillmann Heinze, sportlicher Naturbursche von Hause aus, ist Autor eines Buches über Reisen mit Kindern, Elternzeit und Zusammenleben. „Somnium Libertatis – Abenteuer Elternzeit im Bus“ titelt sein 2022 im Erfurter Proof-Verlag veröffentlichtes Buch.

In kurzen, humoristischen und ehrlichen Geschichten wird über das Reisen mit Kindern, das Elternsein und das Zusammenleben auf engstem Raum berichtet. Hierbei wird der Fokus nicht darauf gelegt, ein perfektes Bild zu zeichnen, sondern mit einem Augenzwinkern davon zu erzählen, was nicht ideal verläuft. Chaotische Abenteuer.

Der Individualist und Volleyballer Heinze möchte mit diesem Buch Mut machen, mit Kindern zu reisen und sich nicht von den perfekten Bildern in den Köpfen davon abhalten zu lassen.

Im Anschluss an die Lesung wird herzlich eingeladen, noch zu verweilen, sich auszutauschen und bei Konservenmusik zu tanzen. An der Bar des Kunstvereins werden Getränke und Schnittchen angeboten. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.