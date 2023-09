Lesung in Heldra: Poesie am Welttag der Flüsse

Heldra. Eine poetische deutsch-österreichische Lesung am Welttag der Flüsse. Sandra Blume aus dem Wartburgkreis und Siljarosa Schletterer aus Österreich stellen ihre Texte vor.

Zu einer Lesung am Welttag der Flüsse lädt die Literarische Gesellschaft Thüringen am Sonntag, 24. September, 17 Uhr, in die Herberge am Kleegarten in Heldra bei Treffurt, direkt am Werraufer ein.

Unter dem Titel „River Writing“ (Flussschreiben) lesen Sandra Blume und Siljarosa Schletterer aus ihren Flussbüchern. Die Österreichische Lyrikerin Siljarosa Schletterer veröffentlichte 2022 den vielbeachteten Lyrikband „azur ton nähe – flussdiktate“, in welchem sie sich poetisch mit dem Wasser beschäftigt, der Fluss- und Seenlandschaft Mitteleuropas zuhört. Sandra Blumes, ebenfalls 2022 erschienene, Flussbiografie der Werra lässt den zweitgrößten Fluss Thüringens in all seinen Facetten aufleuchten. Über 120 Flusskilometer führt die Reise der Autorin entlang der Mittleren Werra und nimmt die Leser mit auf eine Wanderung durch eine verborgene Wildnis entlang des Flusses.

In der Herberge am Kleegarten entstand das letzte Kapitel von Blumes Werrabuch. In ihrem damaligen großen Schreibzimmer mit Panoramablick auf die Werra findet nun die Lesung im Zwiegespräch mit Siljarosa Schletterer statt. Die beiden Autorinnen waren 2022 auf facebook aufeinander aufmerksam geworden und standen in der Endredaktion ihrer Bücher im Austausch mit einander. Nun wollen sie am Welttag des Flusses, vis á vis der Werra, in Lyrik und Prosatexten die von ihnen beschriebenen und besungenen Flüsse einander begegnen lassen.

Der internationale Welttag der Flüsse findet jedes Jahr am letzten Sonntag im September statt und ist der Bewahrung und Pflege der Flüsse und Bäche gewidmet. Er hebt ihre vielfältigen Werte hervor und bemüht sich darum, das öffentliche Bewusstsein zu erhöhen „Flüsse sind die Arterien unseres Planeten; sie sind in wahrstem Sinne des Wortes Lebensadern“, sagt der Kanadier Mark Angelo, der Initiator dieses Welttages. Die Veranstaltung wird von der Literarischen Gesellschaft Thüringen gefördert.

Der Eintritt ist frei, das feine Restaurant der Herberge lädt im Anschluss zum Essen a la carte ein. Die Bücher beider Autorinnen können am Büchertisch erworben werden.