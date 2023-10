Lesung mit Buchautorin Shelly Kupferberg im Eisenacher E-Werk

Eisenach. Shelly Kupferberg schreibt einen Roman über ihren Urgroßvater und stellt ihn am 17. Oktober in Eisenach vor.

Zu einer Lesung mit Shelly Kupferberg laden die Stadt Eisenach und die Achava-Festspiele am Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in das E-Werk in der Uferstraße 34 ein. Kupferberg liest aus ihrem Roman „Isidor – Ein jüdisches Leben“. Die Autorin, welche in Tel Aviv geboren und in Berlin aufgewachsen ist, moderiert diverse Rundfunksendungen zu Kultur und Gesellschaft.

Shelly Kupferberg lädt in ihrem Buch zu einer ganz persönlichen Geschichte ihres Urgroßonkels ein: Dr. Isidor Geller hat es geschafft. Er ist Kommerzialrat, Berater des österreichischen Staates, Multimillionär, Opernfreund und Kunstsammler und Liebhaber einer wunderschönen Sängerin. Ihm kann keiner etwas anhaben, davon ist Isidor überzeugt. Und schon gar nicht diese vulgären Nationalsozialisten.