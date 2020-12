Claudia Schneeweis von der „Murmel“ berät die Kunden am letzten Einkaufstag vor dem Lockdown, welches Spiel sich als Weihnachtsgeschenk eignet. Sie hat ausnahmsweise bis 20 Uhr geöffnet.

Eisenach. In den letzten beiden Öffnungstagen vor dem neuerlichen Lockdown haben die Kunden die Geschäfte in der Eisenacher Innenstadt überrannt.

Letzter Einkaufstag in Eisenachs Karlstraße

In der Thalia Buchhandlung in der Eisenacher Karlstraße kommen immer noch Waren an. Es sind Bestellungen von Kunden, die diese aufgegeben haben, als noch keine Rede von einem zweiten Lockdown war. Ab Mittwoch ist das Geschäft wie alle, die keine Lebensmittel anbieten, geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog