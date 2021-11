Letzter Wechsel im Wartburg-Experiment

Die Schriftsteller Iris Wolff und Uwe Kolbe nehmen am Wartburg-Experiment teil.

Eisenach. Im Wartburg-Experiment hat es den letzten Wechsel gegeben. Die Autorin Iris Wolff wirkt für vier Wochen in der Schreibstube.

Im Wartburg-Experiment hat es den letzten Wechsel gegeben: Autorin Iris Wolff löste ihren Kollegen Senthuran Varatharajah ab, der in den vergangenen vier Wochen auf der Wartburg residiert hatte. Zuvor hatten die beiden mit dem Lyriker Uwe Kolbe anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten des Thüringer Themenjahres „Welt übersetzen“ im Eisenacher Stadtschloss Kostproben aus ihren Werken gelesen.

„Ich freue mich auf eine Zeit der Stille und Ruhe, auf das Zwiegespräch mit der Lutherbibel“, sagte Iris Wolff anlässlich ihres Einzugs ins Schreibzimmer neben der Lutherstube. Für ihren Roman „Die Unschärfe der Welt“ war die heute in Freiburg lebende Autorin im Jahr 2021 mehrfach ausgezeichnet worden. Ihrem Vorgänger im Schreibzimmer, Senthuran Varatharajah, hat es der Himmel über der Wartburg besonders angetan: „Auf so viel Himmel bin ich nicht vorbereitet gewesen. Es war immer wie im Anfang.“ Varatharajah, der in Sri Lanka geboren wurde, lernte mithilfe der Bibel Deutsch.

Das Experiment widmet sich ebenso wie das Themenjahr der Aktualisierung der Übersetzungsarbeit Luthers vor 500 Jahren auf der Wartburg. Die Texte aller drei Autoren werden im Sommer 2022 veröffentlicht.