Leuchtende Kinderaugen auf der Creuzburg

Creuzburg. Schulausflug der Grundschüler aus Wenigenlupnitz endet in historischen Gemäuern.

Der Schulausflug rund um den Kindertag im Juni hat in der Grundschule Wenigenlupnitz Tradition und erzeugt bei den Kindern jedes Jahr wieder eine große Vorfreude.

Nach den Ausflügen in den vergangenen Jahren ins Freilichtmuseum Hohenfelden oder zur Sternwanderung im Naturpark Hainich mit den Rangern stand in diesem Jahr die Mittelalterstadt Creuzburg auf dem Programm.

Erzieherin Kerstin Leonhard (links) gab Hilfestellung beim Bedrucken der Beutel mit Hirschkäfer-Motiven. Foto: Rüdiger Schwanz

Für die Gestaltung des Tages hatte die Koordinatorin der Schule, Caroline Thees, in Susanne Werkmeister von der Tourismusinformation der Creuzburg eine kompetente Partnerin gefunden, so dass der Tag für die Kinder ein tolles Erlebnis wurde. Nach der Busankunft am Morgen auf dem Markt liefen die Kinder mehrere Stationen an, bevor sie am Mittag zum Ausgangspunkt zurückkehrten.

Selbst bedruckte Hirschkäferbeutel als Erinnerung

In der Naturparkausstellung in der Gottesackerkirche wurden sie mit dem Thema „Der Wald mit allen Sinnen“ vertraut gemacht. Am Schützenplatz erfuhren die Schüler von Kerstin Wiesner Einzelheiten über die Landschaftspflege mit Schafen und Ziegen, während auf der Burg gleich mehrere Stationen auf die Kinder warteten.

Da gab es erst einmal eine Burgführung mit Gästeführer Karl-Heinz Michel, bevor der große Burggarten zum kreativen Bewegen einlud. Fitnesstrainerin Kristin Bach, auch Mitglied im Creuzburger Ziegenverein, begleitete die Naturspiele im Burggarten.

So mussten die Kinder bei ihr beispielsweise mit verbundenen Augen Geräusche orten. Lisa-Marie Kümmel vom Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal betreute die Station „Hirschkäfer“.

Hier konnten sich die Kinder über den imposanten und gefährdeten heimischen Käfer umfassend informieren und kleine Stoffbeutel mit Motiven bedrucken. Dazu gab es noch kleine Kinderbücher über den stolzen Käfer die gut in den Beutel passten.

Wissenswertes über den größten heimischen Käfer vermittelte Lisa-Marie Kümmel. Foto: Rüdiger Schwanz

Zum Abschluss hatte die Burgküche um Kai Wallor ein leckeres Mittagessen für die Kinder zubereitet – natürlich Nudeln mit Tomatensoße. Unter den schattigen Bäumen im Burghof schmeckte es da besonders gut, was den Tag so herrlich abrundete.