Lichterkette an Heiligabend im Erbstromtal

Alle evangelischen Kirchgemeinden im Erbstromtal – Pfarrbereiche Ruhla, Seebach, Farnroda und Schönau – verzichten aus gegebenem Anlass und in Solidarität mit allen besonders Betroffenen auf die Durchführung ihrer Christvespern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Stattdessen werden alle Einwohner des Erbstromtals am Heiligabend ab 18 Uhr zu einer Lichterkette eingeladen. Sie könnten mit Kerzen vor ihre Haustüren treten und damit gemeinsam ein Zeichen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Weihnachtsfreude setzen, hieß es weiter.

Jeder Einwohner erhalte ein Faltblatt oder Handybild, auf dem der Ablauf der Aktion beschrieben ist: Nach dem familienweisen Verlesen der Weihnachtsgeschichte läuten die Glocken im gesamten Erbstromtal das Christfest ein.

Außerdem gibt es am 24. Dezember offene Kirchen, in Thal von 10 bis 17 Uhr, in Kittelsthal von 15 bis 18 Uhr, in Seebach von 15 bis 18 Uhr. Im Rahmen der offenen Kirchen kann jeder sein Friedenslicht entzünden und für die Feiertage als Symbol des Weihnachtsfriedens mit nach Hause nehmen.

Die Gottesdienste am 25. Dezember finden um 9 Uhr in Seebach, 10.30 Uhr in Thal und 14 Uhr in Kittelsthal statt. Am 26. Dezember ist 17 Uhr Gottesdienst in Thal und 18 Uhr in Seebach.