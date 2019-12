Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichtermeer Haus an Haus

Mit dem klassischen Lichterbogen im Fenster geben sich viele heutzutage nicht mehr zufrieden. Da brennen Lichterketten im Vorgarten, blinken beleuchtete Weihnachtsfiguren in vielen Farben. Mancher denkt dieser Tage gar an einen Rettungseinsatz, wenn es hunderte Meter vor ihm blau aufflackert. Am Ende stellt er fest, es war nur eine schnöde blaue Lichterkette im Fenster.

Wer durch die Wartburgregion fährt, merkt feine Unterschiede im Beleuchtungsverhalten. Es gibt Orte, die könnte man glatt unter die Überschrift „Hier leuchtet die Wartburgregion am hellsten“ packen. Fast an jedem Haus erstrahlen Lichter. Scherzhaft gesagt: In diesen Dörfern könnten sogar die Straßenlaternen in der Dunkelheit ausbleiben, so hell ist es im Ort. Und es gibt noch ein Phänomen – die Schmücker wohnen oft eng beieinander. Mancher würde von Rudelverhalten sprechen, nennen wir es eher eine Nachbarschaft mit ähnlicher Interessenlage. Hat ein Haus besonders viele Lichter, hat es wohl auch den Nachbarn verzaubert, der nun auch nicht mehr an Weihnachtsbeleuchtung spart. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber eines ist gewiss: Viel Fleiß und Vorarbeit ist nötig, um Häuser im Advent zum Strahlen zu bringen. Und die meisten Menschen finden es einfach nur schön.