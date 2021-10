Lieber etwas spät(er) als nie

Jensen Zlotowicz über alte Zeitung und neue Erkenntnisse

Es gibt eine hin und wieder strapazierte (Journalisten)-Floskel, die da heißt: „Mit der Zeitung von heute wird morgen der Fisch eingewickelt.“ Früher war da sicher etwas dran. Heute wird Fisch anders verpackt, hat Zeitung überdies eine deutlich längere Halbwertszeit. Auch eine gerade erlebte Episode spricht gegen die Einen-Tag-später-Fisch-Philosophie. Etwa drei Jahre nach dem Erscheinen im Juni 2018 erreichte Rüdiger Wuth aus Wörrstadt in Rheinhessen ein Beitrag unserer Serie „Grabstätten in Eisenach“. Eine betagte frühere Nachbarin aus Hamburger Zeiten hatte ihm den Artikel zugespielt. Wie sie an ihn gekommen war, ist fraglich.

Im Beitrag dreht es sich um die Grabstätte der Familie Wuth. Rüdiger Wuth ist der Ur-Ur-Enkel des Bruders des Mannes, der diese imposante Grabstätte hatte errichten lassen. Seine Kontaktaufnahme per E-Mail mit mir hatte Tücken.

Als Kind sei Rüdiger mit seinem Vater mal in Mihla und Eisenach gewesen. Über die Vorfahren wisse er nicht viel, um so dankbarer ist er über den Zeitungsbeitrag. Er war wie Adrenalin. Eisenach, den Friedhof und das Ehrengrab werde er demnächst besuchen. Die Personen auf einem alten Familienfoto konnte er bisher nur teilweise deuten. Nun ist mehr Licht im Dunkeln, unserer Zeitung von (vorvorvor)gestern sei Dank.