Durch Vandalismus zerstört wurde eine unlängst gepflanzte Linde am Gedenkort am Panoramaweg, der nach dem frühen Tod eines Eisenachers durch Freude und Bekannte geschaffen wurde.

Linde am Gedenkort am Eisenacher Panoramaweg fällt roher Gewalt zum Opfer

Mit frustriertem Kopfschütteln nahm jene Gruppe von Menschen die Zerstörung einer im Oktober vergangenen Jahres gepflanzten Linde am Panoramaweg zur Kenntnis, die den Gedenkort für einen im Alter von 30 Jahren gestorbenen Freund und Arbeitskollegen finanziert und gestaltet hatte. In der Mitte wurde die Linde abgebrochen und wie zum Hohn in ein Loch gesteckt, in dem zuvor eines der Stützhölzer gesteckt hatte. Für die Erschaffer dieses Gedenkortes geht es nicht allein um diesen Baum, es geht um die Missachtung eines Platzes mit Andenken, einem Ort, den alle Beteiligten mit Emotionen und einem lieben Menschen verbinden, sagt Mitinitiatorin Mareike Barnstorff.