Das Wahlkreisbüro „RosaLuxx“ in der Georgenstraße 48.

Linke gibt Hilfestellung für Anträge in Eisenach

Eisenach. Antragsformular für Brennstoff-Härtefonds steht im Eisenacher Wahlkreisbüro der Linken zur Verfügung.

Seit Mai können auch in Thüringen Anträge auf Härtefallhilfen für Heizöl, Pellets und Co. gestellt werden. Das Antragsverfahren wird über ein gemeinsames Online-Serviceportal der Bundesländer in Hamburg abgewickelt.

Ein analoges Antragsverfahren ist dagegen nur mit Hürden möglich. Deshalb hat sich Die Linke nach eigenen Angaben dazu entschlossen, das analoge Antragsformular allen interessierten Menschen unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Es kann über das Wahlkreisbüro von Kati Engel in der Georgenstraße 48, in Eisenach bezogen werden. Es ist auch möglich, im Wahlkreisbüro anzurufen (Telefon: 03691/ 73 52 18) und um Zusendung des Formulars per Post zu bitten.