Linke lädt zur Mitgliederversammlung Wartburgkreis

Bad Salzungen. Kreisverband wählt neuen Vorsitzenden.

Der Kreisverband der Linken lädt am Samstag, 11. März zu einer Mitgliederversammlung in die „Kutscherstube“, Bahnhofstraße 23 in Bad Salzungen, ein. Wichtigster Tagesordnungspunkt sei die Neuwahl des Kreisvorstandes, teilt Sprecherin Anja Müller mit. Der bisherige Kreisvorsitzende, Sven Schlossarek kandidiert aus beruflichen Gründen nicht erneut. Als sein Nachfolger bewirbt sich Torsten Weil, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.