Linke und CDU rufen ihre Mitglieder

Sowohl die CDU als auch Die Linke rufen am Samstag ihre Mitglieder. In Neukirchen kürt die Union beim Kreisparteitag ihren Landratskandidaten. Bad Liebensteins Bürgermeister Michael Brodführ wird ins Rennen gehen. Zudem werden Gesandte nominiert, die bei der Listenwahl für den Landtag und für das Europa-Parlament agieren sollen. Auch bei der Mitgliederversammlung der Linken ab 11 Uhr im Penta-Hotel in Stedtfeld ist die Landratswahl Thema.