Liszt-Biennale mit elf Konzerten in Gotha und im Wartburgkreis

Eisenach. Thüringen-Philharmonie spielt mit jungen Solisten an teils authentischen Orten.

Im zehnten Jahr der Thüringer Liszt-Biennale liegt der Schwerpunkt der Festivals bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Vom 24. bis zum 29. Mai spielt das Orchester gemeinsam mit jungen Solisten elf Konzerte an unterschiedlichen und zum Teil authentischen Orten.

Das Konzert am 25. Mai in Gotha trägt den Titel des Biennale-Mottos „Versenkung und Ekstase“. Es ist das Galakonzert der Biennale mit Preisverleihung des Thüringer Kompositionspreises 2021. Zu Gast ist Pianisten-Legende Bernd Glemser. Es wird am 26. Mai um 19.30 Uhr im Landestheater Eisenach wiederholt. Es gibt weitere Konzerte in Eisenach, Ruhla, Bad Salzungen, Wilhelmsthal und Bad Liebenstein.

Programm auf www.thphil.de/programm