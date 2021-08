Creuzburger Bibliothek verlässt den Gipfel des Burgberges

Die 69-jährige Bibliothekarin Viola Straube räumt in einem der hinteren Räume Bücher aus den Transportkisten in die Regale.

Creuzburg. Mit dem Umzug der Bibliothek der Stadt Creuzburg ins Zentrum ist die Buchausleihe schon bald deutlich leichter erreichbar.

Jedes Buch wandert dieser Tage drei Mal durch die Hände von Viola Straube. „Beim Einräumen in die Transportbehälter, beim Ausräumen und beim Einsortieren in die Bücherregale“, spricht die Bibliothekarin der Creuzburger Stadtbibliothek über insgesamt rund 4000 Bücher, die aktuell von der Burg Creuzburg bergab in das Zentrum Creuzburgs umziehen. Die Stadt Amt Creuzburg, so Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG), investiert nach einem Stadtratsbeschluss im Frühjahr rund 10.000 Euro für die Herrichtung des neuen Bibliotheksdomizil am Markt 3, in dem sich zuvor eine Werbeagentur befand.

Sandro Liebetrau lässt sich nicht zweimal bitten und renoviert die neuen, wieder etwa 60 Quadratmeter zählenden neuen Räumlichkeiten nach den farblichen Wünschen der Bibliothekschefin. Die Blicke Neugieriger durch die beiden großen Schaufenster fallen auf nagelneue Regalwände. „Die Regale konnten erst Ende Juni fertig zu ganzen Wänden montiert werden, als der Elektriker seine Arbeiten abgeschlossen hat“, erzählt die 69-jährige Seniorin, die selbst auch eigene Kurzgeschichten verfasst und damit immer wieder bei Lesungen Literaturfreunde überrascht. Für die jeweils im Quartal von ihr organisierten Lesungen sucht sie sich jedes Mal ein anderes Thema und trägt dabei aus Werken verschiedener Autoren passende Passagen vor. „Durch Corona sind die Lesungen leider eingeschlafen“, hofft Viola Straube jedoch, bald wieder bis zu 40 Gäste begrüßen zu dürfen.

Neuer Bibliotheksstandort besser erreichbar

Bauhofmitarbeiter chauffieren seit einiger Zeit immer wieder prall mit Büchern gefüllte Transportbehälter zum neuen Domizil im Stadtkern. Der letzte Transport, bei dem der Schreibtisch samt Zubehör umzieht, ist für diese Woche geplant. Das Pandemiegeschehen bremste in letzter Zeit den Umzug der Literatur ein wenig aus. Einige Bände bleiben auf der Creuzburg. „Ich habe etwa 300 alte Bücher aussortiert, die kaum noch ausgeliehen wurden“, erzählt die Bibliothekarin. Für eine kleine Spende sind die ausgesonderten Exemplare nun bei Andrea Hornung und Maria Eisenach von der Touristen-Information auf der Creuzburg erhältlich. Für das Packen der Bücher erhielt Viola Straube jeweils für zwei Stunden dreimal Hilfe von einem Praktikanten sowie auch einmal von einer Einwohnerin. Die letzten Auspackarbeiten konnte sie mit ihrer Enkelin am Montag fast abschließen.

„Es gibt viele ältere Leser, die den beschwerlichen Weg zur Burg nicht mehr schaffen“, begründet der stellvertretende Bürgermeister Ronny Schwanz (CDU) den Schritt zum Ortswechsel der Buchausleihe. „Und junge Leute ziehen sich nicht extra Schuhe an, um für ein Buch auf die Burg zu steigen“, ergänzt Viola Straube, die seit dem Jahr 2013 die Bibliothek betreut. In früheren Jahren befand sich Creuzburgs Bibliothek im Kindergarten.

Etwa 5000 bis 6000 Euro lässt sich die Stadt Creuzburg jährlich die Bibliothek kosten, überschlägt der Bürgermeister. Etwa 1000 Euro fließen in die Anschaffung neuer Titel. Eröffnung ist am 16. September.

Für die freiwerdenden Räume im „Gelben Haus“ der Creuzburg meldet der Burg- und Heimatverein Interesse an. Ein Versammlungsraum, so Rainer Lämmerhirt, werde benötigt. Der Heimatverein betreibe im „Gelben Haus“ bereits das Heimatmuseum sowie Galerieräume.