Bis hinunter nach Hallungen war die Musik am Sonntagnachmittag zu hören. Die Melodien prallten von den Hängen des Lämpertbach-Tals wie eine Flipperkugel hin und her, Echoversatz inclusive. Das Epi-Zentrum dieser Beschallung lag in Heyerode. Wanderer in der Peripherie vernahmen die Klänge, ohne die Quelle allerdings deuten zu können.

Selbst Einheimische zeigten sich überrascht. Was ist denn in Heyerode los? Eine Kirmes, wo keine Kirmes sein darf? Eine Gartenparty, wo keine Party sein darf? Einer, der seine Musikanlage auf Anschlag testen will? Die Lösung hatte Bürgermeister Andreas Henning parat. Es war ein von langer Hand eingefädelter Corona-Live-Auftritt von Musiker Marcel Mainzer & Co. Vom Viadukt aus beschallten sie das Dorf und das Tal mit Musik. „Wir haben das nicht an die große Glocke gehangen, um zu verhindern, dass sich dort viele Leute versammeln“, sagt Andreas Henning. Es sollte etwas gute Unterhaltung in der Corona-Zeit mit ihren unlieben Beschränkungen sein. In der ersten Lockdown-Phase hatte Mainzer ähnliches von einer Hebebühne aus praktiziert. Vielleicht nimmt sich im Wartburgkreis ja jemand ein Beispiel an dieser Aktion und unterhält Stadt oder Dorf mal mit eingängiger Live-Musik.