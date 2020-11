Lkw-Fahrer randaliert in Sünna

Vom Unfallort flüchtete am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer, teilte die Polizei mit. In der Zeit von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr soll dieser in der Gartenstraße in Sünna unterwegs gewesen sein.

Lkw-Fahrer richtet Schaden an und flieht

In einer Kurve kam das Fahrzeug von der Straße ab, rollte über einen Abwasserkanal und kam am Eckpfosten vor einem Grundstückszaun zum Stehen. Dabei wurden mehrere Pflastersteine herausgerissen. Außerdem entstand ein Schaden am Abwasserkanal und am Zaun. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

