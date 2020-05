Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Loch tut sich in der Johannisstraße auf

Mit unvorhergesehenen Absenkungen in Straßen hat Eisenach keine guten Erfahrungen. Deshalb lässt die Verwaltung in solchen Fällen gesunde Skepsis walten und geht auf Nummer sicher. Donnerstagnachmittag befuhren Mitarbeiter des Trink- und Abwasserzweckverbandes den Teil des Kanals in der Johannisstraße am Karlsplatz, in der am Mittwochabend plötzlich ein großes Loch klaffte. Ursachenforschung war angesagt. Hat der Hauptsammler nachgegeben oder der dort daneben unterirdisch fließende Löbersbach? Am Donnerstagmorgen war das Loch mit Stahlplatten abgedeckt, der Straßenbereich gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert worden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam manch ortsunkundiger Kraftfahrer ins Grübeln.

