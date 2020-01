Mitarbeiter des Amtes für Grünflächen befüllen bei Trockenheit den Wasserbeutel an einem Stadtbaum in Eisenach.

Löbliche BfE-Initiative kaum zu realisieren

Dass sich Menschen in Eisenach gerade in trockenen Sommern um ihre durstigen Stadtbäume sorgen, zeigte sich im vergangene Jahr. Daraus haben die Bürger für Eisenach (BfE) eine Initiative entwickelt, die nun den Eisenacher Stadtrat beschäftigt. Die Erfolgsaussichten, gewillte Menschen stabsplanmäßig in das geregelte Befüllen der Wasserbeutel an den Jungbäumen im Stadtgebiet einzubinden, scheinen jedoch gering. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Initiative der BfE gelobt, allerdings zeigte sich, dass das Einbinden von Bürgern in die Gießkonzeption des Amtes für Grünflächen wenig sinnvoll ist. Damit sei nämlich ein erheblicher Kontrollaufwand verbunden: welcher Beutel hat (noch), Wasser und welcher nicht?

„Wenn wir das bei jedem Baum kontrollieren, können wir die Beutel mit unseren Leuten und dem Wasserwagen auch selbst befüllen, sagt Amtsleiter Bolko Schuhmann. Das eine könne das andere nicht ersetzen. Ab vier Uhr morgens seien die Mitarbeiter im Sommer mit dem Wasserwagen unterwegs, zum Teil in zwei Schichten. Auch Ausschussmitglieder selbst wie Jo West (Grüne) brachten Zweifel am gut gemeinten BfE-Vorstoß an. Dennoch soll sich der Stadt in seiner nächsten Sitzung dem Antrag annehmen und beraten und vielleicht einen Weg finden.