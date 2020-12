Lohnender Blick in Abendhimmel der Wartburgregion

Wintersonnenwendfeuer am Opfermoor Vogtei – in diesem Jahr muss die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden.

In diesem Jahr fällt coronabedingt die Wintersonnenwendfeier am Mittelpunkt Deutschlands in Niederdorla am Opfermoor Vogtei aus. Aber als kosmisches Ereignis findet die Wintersonnenwende natürlich statt. Am Montag, 21. Dezember, ist die längste Nacht und der kürzeste Tag. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Ereignis. Darauf macht Nationalparkführerin Susanne Merten aufmerksam, die in den Vorjahren einer der Akteure der Sonnenwendfeier war.

An diesem Tag kommen sich der Riesenplanet Jupiter und der Ringplanet Saturn sehr nah. Astronomen nennen ein solch seltenes Ereignis „Große Konjunktion“. Tief am Südwesthimmel, in der frühen Abenddämmerung, kann man die Himmelsgiganten beobachten. „So nah wie in diesem Winter waren sich die beiden Gasriesen das letzte Mal im Mittelalter, vor 400 Jahren“, weist Susanne Merten hin. Am 21. Dezember, so hofft sie, werden sie klarem Himmel wie ein heller Doppelstern zu sehen sein. Aber man sollte nicht zu spät mit seiner Beobachtung beginnen, denn gegen 18 Uhr gehen die Beiden bereits wieder unter.