Es gibt im Leben eines jeden Menschen Gewissheiten. Bei mir auch: So sicher wie das Amen in der Kirche ist der adventliche Plätzchenback-Wettbewerb am Luther-Gymnasium. Als festes Mitglied der Jury weiß ich, dass das ein lustiger und vor allem kalorienreicher Termin ist. Bis zu 16 einzelne Plätzchen (je Klasse eines) sind da zu verköstigen, nach Aussehen und Geschmack zu bewerten und zu schauen, ob es mögliche Sonderpunkte zu vergeben gibt.

Und eines weiß ich als langjähriger MLG-Plätzchen-Vernichter auch das Backen ist einem steten Wandel unterworfen. In den ersten Jahren des Wettbewerbes stand bei so manchem Plätzchen nicht so sehr der Geschmack, sondern eher die kunstvolle Gestaltung im Mittelpunkt. Manchmal traf sich beides in grandios schmeckenden und zauberhaft anzuschauenden Kunstwerken. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf der Betonung des Geschmackes.

Da sind viele junge Bäckerinnen und Bäcker gerade beim Einsatz der Zutaten viel kreativer. Die von mir so geliebte, supersüße fette Buttercreme ist vielfach Leckereien gewichen, die mit Ingwer oder Fleur de Sel überzeugen wollen. Diese Mischung aus Werken des traditionellen Buttercreme-/Kinderschokoladen-Lagers und den Vertretern der Nouvelle Bäckerei macht das Jury-Dasein am MLG so besonders lecker.