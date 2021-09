„Luthers Bibel-Leak“ in Ruhlas Kirche

Ruhla. Luthers Bibel-Leak hat am 12. September Premiere in der Ruhlaer St.-Trinitatis-Kirche. Es handelt sich um eine Mischung aus Jazz, Tanz und Wort.

„Luthers Bibel-Leak“ heißt ein Bühnenwerk von Alexander Blume, das am 12. September um 19.30 Uhr in der St.-Trinitatis-Kirche in Ruhla zu erleben ist – eine Kombination aus Jazz, Tanz und Wort. Es spielen: Alexander Blume (Piano), Stanley Blume (Saxofon), Sina Rien (Bass), Maximilian Blume (Schlagzeug, Gesang), Kiki La Rasa (Tanz, Pantomime), Ralf-Uwe Beck (Wort). Karten nur unter Telefon: 03691/21 34 16 oder musikschule.blume@t-online.de