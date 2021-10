Volker Dust schreibt über Zuversicht, wie sie von Jesus empfohlen wird.

Macht euch keine Sorgen!“, sagt Jesus im Lukasevangelium. Schön wäre es, wenn man Sorgen so einfach abstellen könnte. Das kann man nicht einfach sagen, wo es so viele Gründe gibt, sich Sorgen zu machen. Wenn man keine persönlichen Sorgen hat, reicht ein Blick auf die Nachrichten der letzten Wochen.

Mit großer Sorge sehen wir, wie sich das Gift des Hasses auf alle, die anders sind, immer weiter ausbreitet, wie aus Worten verbrecherische Taten werden und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bröckelt. Wir sorgen uns um das Klima auf unserer Welt und um die Zukunft. Eine Menge Gründe also, sich Sorgen zu machen.

Auch wenn man derzeit den Eindruck hat, es gebe mehr Gründe für Sorgen als früher, ist dem wohl nicht so. Denn Sorgen gehören zum menschlichen Leben dazu, und das schon immer.

Sorgen haben auch etwas Gutes, denn sie zeigen, dass wir in der Lage sind, an dem, was in unserer Umgebung geschieht, Anteil zu nehmen. Zudem schützen sie uns vor unbedachten Schritten. Aber was tun wir eigentlich, wenn wir uns Sorgen machen?

Wenn wir uns sorgen, dann nehmen wir damit eine Not oder eine Gefahr gedanklich vorweg, die so noch nicht eingetreten ist. Eine solche gedankliche Vorwegnahme einer Not oder Gefahr bleibt natürlich nicht ohne Folgen.

Zum einen kann sie dazu führen, dass wir innerlich besorgt sind und uns ängstigen, zum anderen kann sie uns aber auch zum Handeln veranlassen. Das zeigt, dass Sorge nicht unbedingt negativ sein muss. Sie kann sich auch als Vorsorge oder Fürsorge äußern.

Sorgen gehören zum Leben dazu und haben ihre Funktion. Aber es gibt Sorgen, die uns beeinträchtigen und unser Leben behindern. Solche Sorgen können uns gefangen nehmen und unser Denken besetzen, so dass wir außer ihnen kaum noch etwas wahrnehmen und uns mit nichts anderem mehr beschäftigen.

Wie sich das anfühlt, kennen wir alle. Wenn wir nachts zum Beispiellänger wachliegen und das Kino im Kopf anfängt. In solchen Situationen sieht man nur noch schwarz und denkt: Wie soll es nur weitergehen? Alles geht den Bach runter. Was da hilft und uns neue Zuversicht schenkt, ist, uns selbst und unsere Sorgen nicht ganz so ernst zu nehmen und unseren Blick auf etwas anderes zu lenken. Das tut auch Jesus in seiner Rede.

Er lenkt unseren Blick auf die Natur, und zwar auf die Vögel und auf die Blumen. „Seht euch die Raben an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer oder Scheune – und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel!“ (Lukas 12, 24).

„Seht euch die Blumen an: Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Wird er sich dann nicht viel mehr um euch kümmern?“

Wenn es einem immer wieder gelingt, mit einer solchen Haltung durchs Leben zu gehen, dann treten die Sorgen in den Hintergrund und man schöpft aus der Quelle der Zuversicht. „Macht euch keine Sorgen!“

Volker Dust ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Eisenach