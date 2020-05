Ein Autofahrer griff in Eisenach zwei Fußgänger an.

Eisenach. Zunächst kam es an einem Fußgängerüberweg zu einem verbalen Streit zwischen einem Autofahrer und zwei Fußgängern. Dann wurde der Autofahrer handgreiflich.

Männer werden in Eisenach von Autofahrer angegriffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Männer werden in Eisenach von Autofahrer angegriffen

Zwei Männer wurden am Donnerstagabend von einem Autofahrer tätlich angegriffen. Zuvor kam es an einem Fußgängerüberweg in der Eisenacher Müllerstraße gegen 17 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen den 21 und 29-jährigen Fußgängern und einem Audi-Fahrer.

Als dieser beigelegt zu sein schien, gingen die beiden Männer weiter Richtung Innenstadt. Der Audi-Fahrer stieg aus seinem Aus aus, lief den beiden hinterher und griff sie an. Dabei wurde einer der beiden Fußgänger leicht verletzt. Die T-Shirts der beiden Geschädigten wurde zerrissen. Anschließend stieg der Täter wieder in seinen Audi und fuhr in Richtung Wartburgallee davon.

Die Ermittlungen zum Täter wurden aufgenommen. Die Polizei gibt folgende Angaben zur beschreibung des Audi-Fahrers:

-Etwa 180 bis 185 cm groß

-Zwischen 20 - 25 Jahre alt

-Kurze, dunkel Haare

-bekleidet mit rotem T-Shirt und Jeans

-unterwegs mit braunem Audi A7, Typ Sportsback

Die Polizei sucht Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Melden können sich Zeugen unter der Telefonnummer 03691 / 261124.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

Ein Randalierer hat in einem Mühlhäuser Supermarkt andere Kunden bespuckt und mit Flaschen geworfen