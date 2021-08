Guten Morgen Mammuts in Ifta

In Ifta fühlen sich zwei Mammuts pudelwohl.

Da hat Waldemar Pippert in Ifta etwas angerichtet. Vielleicht kommt das Dorf durch den seit 1999 dort ansässigen Wiederholungstäter noch mal groß raus. Groß ist das Stichwort. Mammutbäume können nämlich riesig werden, und alt dazu.

Zwei dieser Exemplare hatte Pippert vor Jahren in Ifta gepflanzt, so wie das der frühere Mühlhäuser Revierförster im dortigen Stadtwald schon getan hatte. Die Exemplare im Garten von Familie Kersten/Grützmacher und am Iftaer Friedhof sehen gesund aus. Etwa 15 Meter sind sie mittlerweile hoch, berichtet Marion Reichhard, Iftas Karla Kolumna.

Und sie wäre nicht die „Dorffunkerin“, wüsste sie nicht, wie Pippert an die Samen kam, wo die Bäume hierzulande ja nicht waldweise wachsen und eine Naturverjüngung in Europa wohl (noch) nicht funktioniert. Von einem Wanderer aus dem Wanderverein Mühlhausen/ Eigenrieden hatte der Förster mal drei kleine Mammutbäume bekommen. Die Samen zog Pippert selbst und nun wächst seine Sat in Ifta Jahr für Jahr um einen halben bis ganzen Meter.

Das Mühlhäuser Exemplar werden die beiden „Mammuts“ in Ifta sicher nicht einholen, aber sie könnten in 30, 40, 50, …. Jahren für Schlagzeilen sorgen, wenn ihnen bis dahin niemand zu Leibe gerückt ist.