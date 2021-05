Manche Abschiede schmerzen, andere wiederum wirken befreiend

Pfarrerin Kathrin Stötzner lenkt vor Christi Himmelfahrt den Blick auf Trennung und Neuanfang.

Abschied und Neubeginn liegen oft nah beieinander. Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, ein Umzug, eine berufliche Neuorientierung, der Abschied von einem Menschen, eine neue Beziehung. Manche Abschiede sind schmerzlich, weil etwas unwiderruflich zu Ende geht. Andere Abschiede empfinden wir als Befreiung.

In jedem Fall bergen Abschiede die Möglichkeit zum Neuanfang. Astrid Lindgren läßt Pippi Langstrumpf sagen: „Ich muß doch nach Hause gehen, um wiederkommen zu können.“

Mich erinnert dieser Satz an die Geschichte von Christi Himmelfahrt. Die Jüngerinnen und Jünger müssen sich von Jesus verabschieden. Das tut weh, weil es nie mehr so sein wird wie bisher. Zugleich birgt auch dieser Abschied die Möglichkeit zum Neuanfang.

Denn Jesus verspricht: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein.“ (Die Bibel, Apostelgeschichte 1) Mit anderen Worten: Auch wenn ihr mich nicht mehr seht, werde ich auf neue Weise bei euch sein, damit ihr mit Gottvertrauen leben könnt.

Abschied und Neuanfang erleben wir auch in der Coronakrise. Unzählige Menschen mussten Abschied nehmen von Familienmitgliedern, die an dem heimtückischen Virus verstorben sind. Jedes Mal ein Einzelschicksal. Und ein langer Weg der Trauer, um mit dem Verlust leben zu lernen.

Um die Pandemie einzudämmen, mussten wir uns verabschieden von vielen Freiheiten und Selbstverständlichkeiten. Das fällt schwer. Manche haben resigniert. Manche lassen ihrem Frust freien Lauf, protestieren ohne Masken und Abstand. Und gefährden damit nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die ihrer Mitmenschen.

Zugleich erlebe ich sehr viele Menschen, die versuchen, offen zu bleiben für neue Entwicklungen und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Nun erleben wir mit der Zunahme von Impfungen und Testmöglichkeiten den Abschied von den Beschränkungen – jeder Schritt eine Befreiung.

Ich hoffe, dass wir für den Neuanfang nach dieser Krise auch Positives daraus mitnehmen: So haben wir neu zu schätzen gelernt, wie verletzlich und wie kostbar das Leben ist, was uns am Herzen liegt und was wir vermissen. Uns ist deutlich geworden, wie sehr wir Verantwortung tragen nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Mitmenschen.

Abschied und Neuanfang – das ist ein wesentliches Thema in unserem Leben und auch zu Christi Himmelfahrt. Lassen Sie sich einladen zum Mitfeiern in unseren Gottesdiensten – viele finden sogar unter freiem Himmel statt.

Kathrin Stötzner ist Pfarrerin im Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen.