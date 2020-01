Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Manfred Günther ausgezeichnet

Man konnte Manfred Günther die Rührung ansehen: Ihm wurde nach seiner langjährigen Arbeit im Verwaltungsrat Wartburg-Sparkasse die Hessisch-Thüringische Sparkassenmedaille verliehen. Reinhard Krebs (CDU), Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse, lobte Günther für seine immer konstruktive Mitarbeit in dem Sparkassengremium: „Dr. Günther legte immer einen hohen fachlichen Anspruch an sich selbst an den Tag. Bevor er die häufig nicht einfachen Entscheidungen des Verwaltungsrates mit traf, setze er sich intensiv mit den Themen auseinander. Ihm verdankt die Sparkasse große Unterstützung in vielen strategischen Entscheidungen der letzten Jahre.“

Günther (86) wurde 2004 in den Verwaltungsrat der Sparkasse gewählt und gehört damit dem Organ der Sparkasse seit 15 Jahren an. Er habe 27 ehrenamtliche Funktionen in seinem Leben ausgeübt, so der Geehrte. Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Sparkasse sei die letzte, die er nun aber auch abgegeben habe. „Wenn ich auf all die Jahre im Verwaltungsrat zurückblicke, war es eine erfüllte Zeit. Allerdings wurden die Entscheidungen, die zu treffen waren, gerade in den letzten Jahren immer schwieriger. Der Spagat zwischen den für die wirtschaftliche Festigung der Sparkasse richtigen Entscheidungen auf der einen Seite und den Interessen der Kunden auf der anderen war nicht immer einfach zu finden.“ Katja Wolf (Linke), Oberbürgermeisterin und stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, ergänzte, dass Dr. Günther sie bereits seit 20 Jahren in ihrem Leben begleite: „Mit seinem ehrlichen und bescheidenen Wesen, gepaart mit umfassender Weltkenntnis und bedeutender Lebenserfahrung ist er im Verwaltungsrat der Sparkasse eine unschätzbare Hilfe und ein wichtiger Impulsgeber gewesen.“