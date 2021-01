Mankel will Misstöne aus der Welt schaffen

Die gerade vollzogene Fusion der Kreishandwerkerschaften Eisenach und Bad Salzungen und die überraschende Wahl von Metall-Obermeister Frank Schneider (Frauensee) zum Kreishandwerksmeister, hallt nach.

Schneider hatte ursprünglich gar nicht vor, für das Spitzenamt zu kandidieren. Eisenachs Stefan Mankel (Heizung & Sanitär) sollte die vereinte Handwerkerschaft anführen. Zur Wahlversammlung kam alles anders. Scheider wurde vorgeschlagen und mit 11:8 Stimmen gewählt. Mankel wurde Stellvertreter. Misstöne und Vertrauensverlust folgten nach der Wahl im Vorstand. Obermeister Klaus-Peter Reime (Eisenach) gab zwei Tage später seinen Rücktritt bekannt.

Während sich Schneider erst bei einem Pressegespräch zur Sache äußern will, versucht Stefan Mankel, bisher Kreishandwerksmeister in Eisenach, die Obermeister erneut an einen Tisch zu bringen, um Missverständnisse und Unterstellungen aus der Welt zu schaffen, neues Vertrauen aufzubauen und somit die Reset-Taste zu drücken. Nun gelte es, das Boot nach der stürmischen Verschmelzung auf Kurs und in ruhiges Fahrwasser zu bringen.

Die Begleitumstände der Fusion haben sich auch bis zur Handwerkskammer Südthüringen herumgesprochen. Dort verfolgt man die Angelegenheit mit Sorge und hofft auf ein versöhnliches Ende.