Mann droht Polizisten: Trinkrunde endet in Gewahrsam und mit beschlagnahmtem Diebesgut

In Bad Salzungen löst die Polizei eine feuchtfröhliche Runde aus und machte eine überraschende Entdeckung und eine aggressive Bekanntschaft. Außerdem meldet die Polizei, wie ein Lkw in ein Tankstellendach fuhr.

Lkw fährt gegen Tankstellendach

Donnerstagabend kam es in der Straße Am Kernberg in Neuenkirchen zu einem Zusammenstoß eines Lkw mit dem Dach einer dortigen Tankstelle. Der 49-jährige Lkw-Fahrer wollte gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf das Tankstellengelände einfahren, dabei kollidierte jedoch ein Greifarm seines Lkw mit der Überdachung. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro, Einsturzgefahr bestand nicht.

Polizeieinsatz an Garagenkomplex

Polizeibeamte stellten am späten Donnerstagabend in Bad Salzungen vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Garagenkomplex in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen fest. Sie tranken gemeinsam Alkohol und unterhielten sich lautstark. Bei der weiteren Prüfung bemerkte die Beamten mehrere hochwertige Werkzeuge in einer der Garagen. Ein Teil von diesen stammte aus zuvor begangenen Diebstählen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Einer der Männer, ein 38-Jähriger, wurde des Platzes verwiesen. Er ging lauthals schreiend nach Hause, nur um einige Zeit später zurückzukehren. Einen erneuten Platzverweis ignoriert der stark alkoholisierte Mann und drohte stattdessen, die Beamten anzuspucken und anzugreifen. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zur Unterbindung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten über Nacht in den polizeilichen Gewahrsam.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen