Über 2000 Euro hat ein Mann in Bad Salzungen gefunden (Symbolbild)

Mann findet über 2000 Euro in Bad Salzungen – doch Freude währte nur kurz

Bad Salzungen Über 2000 Euro hat ein Mann im Wartburgkreis gefunden und wollte das Geld behalten. Doch der unehrliche Finder hatte Pech.

Ein Mann im Wartburgkreis dachte, leichtes Geld machen zu können. Doch das handelte ihm eine Anzeige ein: Laut Angaben der Polizei fand er am Samstag auf dem Gehweg am Flößrasen in Bad Salzungen über 2000 Euro.

Er nahm das Geld und wollte es am Sonntag auf dem Konto eines Bekannten einzahlen. Doch dieser Vorgang sei fehlgeschlagen. Der Automat habe sich geweigert, dass Geld einzuzahlen. Stattdessen gab er die Meldung "Falschgeld" an.

Vermutlich, so die Polizei, handelte es sich bei dem Geld um Spielgeld. Der richtige Weg wäre gewesen, dass Geld im Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben. Der Mann kassierte nun eine Anzeige wegen Unterschlagung.

