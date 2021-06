Mann flüchtet in Wutha-Farnroda vor Kontrolle und stößt mit Polizeiauto zusammen

Wutha-Farnroda Gleich mehrere Gründe führten zu seiner Flucht. Außerdem meldet die Polizei diese Vorfälle aus Eisenach und dem Wartburgkreis.

Polizeibeamte wollten kurz vor Mitternacht einen Suzuki in Wutha-Farnroda im Wartburgkreis zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen und fuhr auf einen Wirtschaftsweg Richtung Mosbach.

Als das Fahrzeug auf einem Feld stoppte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Polizisten gestellt werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige mutmaßlich unter Methamphetamin stand. Für das Fahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz und die Kennzeichen gehörten ursprünglich an einen anderen Pkw. Weiterhin ist der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR. Der 22-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Radler übersehen

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer fuhr Montagabend auf der Bahnhofstraße in Bad Salzungen und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den bereits im Kreisverkehr fahrenden 64-jährigen Fahrer eines E-Bikes und stieß mit ihm zusammen. Glücklicherweise erlitt der Radler nur leichte Verletzungen. Am PKW und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Verkehrszeichen und Baken gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, 15.30 Uhr, bis Montgavormittag entwendeten Unbekannte von drei Baustellen in der Eisenacher Karl-Marx-Straße, Landgrafenstraße und In der Flur (Stregda) mehrere Verkehrszeichen und Warnbaken. Der Gesamtwert des Beuteguts beläuft sich auf ca. 600,- EUR. Zeugen: 03691-261124 (Bezugsnummer 0127191/2021).

