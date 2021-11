Mann in Eisenach angefahren und geflüchtet - Tankstellenräuber nach zwei Jahren gefasst

Eisenach. Der angefahrene Mann musste ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher hatte wohl einen guten Grund für seine Flucht. Außerdem fasst die Polizei einen Mann, der vor zwei Jahren wohl zwei Tankstellen überfallen hatte.

Sonntag gegen 12.38 Uhr ereignete sich laut Polizei ein Unfall in der "Kasseler Straße" in Eisenach. Ein zu diesem Zeitpunkt Unbekannter fuhr auf der Adam-Opel-Straße aus Richtung "Spicke" und wollte rechts in die "Kasseler Straße" einbiegen. Ein 63-jähriger Fahrradfahrer wollte zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn an der Fußgängerampel passieren. Der Fahrer des PKW kollidierte jedoch mit dem 63 Jahre alten Mann, dieser fiel auf die Motorhaube des unbekannten Fahrzeuges und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und ließ den Verletzten zurück. Eine Zeugin meldete den Sachverhalt der Polizei. Der 63-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallflüchtige in kurzer Zeit ausfindig gemacht werden. Offenbar war der 41-jährige Fahrer eines Audi unter Alkohol gefahren, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 0,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem stellten die Polizeibeamten den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes sicher, ihn erwarten mehrere Verfahren.

Tankstellenräuber nach zwei Jahren gefasst

Am 23. November 2019 sowie am 26. Dezember 2019, kam es in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Ruhla jeweils zu einem Raubüberfall. Hierbei betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Nach intensiver Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Eisenach konnte ein 41 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der 41-Jährige wurde inhaftiert.

