Margot Pahl ist Seebachs erste Ehrenbürgerin

Dass sie diese Auszeichnung verdient hat, steht für alle Mitglieder des Gemeinderates in Seebach außer Frage: Einstimmig machten sie Margot Pahl zur Ehrenbürgerin des Ortes im Erbstromtal. Sie ist damit die erste Ehrenbürgerin der Gemeinde. Die 89-Jährige nahm Urkunde und Blumen aus den Händen von Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos), Applaus, Dank und die Zusicherung, dass ihr Name auch bald eine Tafel am Klubhaus zieren werde, unter Tränen entgegen. „Sie haben sich um Seebach verdient gemacht“, so Häcker.

Margot Pahl (rechts) ist zur Ehrenbürgerin der Gemeinde Seebach ernannt worden. Aus den Händen von Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos) nimmt sie Urkunde und Blumen entgegen. Foto: Peter Rossbach

Margot Pahl kam 1930 in Apolda zur Welt, als erstes von sechs Kindern in der Familie. Nach bewegten Jahren in Bad Kösen kam sie Anfang der 1970er-Jahre mit und wegen der Liebe nach Seebach, wo die ausgebildete Erzieherin im Kindergarten arbeitete. Häcker: „Dort war sie bei den Kindern sehr beliebt, sie war fürsorglich und liebevoll. Sie verrichtete ihre Arbeit mit vollem Engagement, obwohl es ihr von Seiten der staatlichen Leitung wegen ihrer christlichen Lebenshaltung nicht immer leicht gemacht wurde.“ 1990 ging Margot Pahl in den Ruhestand.

Durchstarten im Ehrenamt

Allerdings nur, um dann im Ehrenamt durchzustarten: Ab 1990 gehörte sie dem Gemeinderat Seebachs an, arbeitete knapp zwei Jahrzehnte im Sozialausschuss mit, war mehrere Jahre Verbandsrätin im Trink- und Abwasserverband, ehrenamtliche Schöffin am Meininger Gericht und sehr aktiv in der evangelischen Kirchgemeinde. Dort singt sie im Kirchenchor und organisierte lange Jahre die Krabbelgruppen mit, wo sich junge Mütter treffen, austauschen und Rat einholen.

Dem Egoismus die Sorge um das Wohl des Anderen entgegengesetzt

„In ihrer Zeit als Vorsitzende des Sozialausschusses ist es Tradition geworden, dass Margot Pahl Blumen und Glückwünsche der Gemeinde und des Bürgermeisters bei den Senioren mit runden Geburtstagen überbringt, und das, obwohl die Jubilare mittlerweile meist jünger sind als sie selbst“, sagte Häcker. Nicht selten sei sie dort dann der einzige Gast, weil Kinder und Enkel der Jubilare nicht mehr in der Nähe wohnten. „Auch hier zeigt Margot Pahl ihr empathisches Wesen. Sie nimmt sich Zeit, hört sich Sorgen und Nöte an, tauscht Erinnerungen aus.“ Margot Pahl sei mit ihrer uneigennützigen, friedlichen und ruhigen Art der Beweis dafür, dass es in einer von Hektik, Egoismus und Oberflächlichkeit geprägten Zeit auch anders gehe, dass einem das Wohl der anderen am Herzen liegen könne und dürfe Häcker: „Das verdient unseren höchsten Respekt.“

Debatte um Haushalt verschoben

Um den Moment der Anerkennung würdig zu gestalten, hatte der Gemeinderat zuvor seine Tagesordnung geändert und auf Antrag der CDU die Debatte um den Haushalt für das Jahr 2020 auf eine Sondersitzung Anfang des kommenden Jahres geschoben. Die CDU habe zu dem Finanzpaket, so Fraktionschef Stefan Gärtner, noch einige Fragen und Änderungsanträge, die längere Diskussionen nach sich ziehen könnten.

Blick auf die Sportplatz-Fläche in Seebach, die Teil des geplanten Aktiv-Parkes werden wird. Foto: Peter Rossbach

Damit es aber im kommenden Jahr keine großen Verzögerungen bei den Investitionen gibt, wurde vom Gemeinderat der Auftrag für die Vergabe der Planungsleistungen für die Elektroarbeiten im künftigen Aktiv-Park am Sportplatz vergeben. Vor allem die geplante Strecke für die Inline-Skater und der Sportplatz sollen künftig beleuchtet sein. Dafür sei eine Fachplanung vonnöten. Man sei froh, ein Ruhlaer Ingenieurbüro für diese Arbeit habe gewinnen können, so Ruhlas Bauamtschefin Inge Endler. Die veranschlagten Kosten von rund 35.000 Euro sind bereits im beschlossenen Kostenrahmen des Gesamtprojekts im Haushalt der Gemeinde für 2019 enthalten, führen also zu keiner Kostensteigerung.