Marija bringt an Heilig Abend in Eisenach ein Kind zur Welt

Das am 21. Dezember geborene Zwillingspaar Paul und Johanna war am Freitag noch in der Kinderstation des St. Georg Klinikums. Es gehört zu den insgesamt 13 Kindern, die in der vergangenen Woche im Klinikum geboren wurden. Darunter waren auch die „Christkinder“ Andrey und Aleksandra, die am 24. Dezember das Licht der Welt erblickten. Die Mutter des Mädchens heißt übrigens Marija, eine Frau aus Litauen. Dass ausgerechnet eine Maria in Eisenach an Heiligsabend ein Kind entbindet, war für die Station schon etwas Besonderes. Die übrigen Neugeborenen bekamen die Namen: Julius, Mendijana, Zahra (2), Tayler-Lennox, Zoey, Jannick, Tyler, Talvia und Lisa Sophie. Den Fototermin nahm am Freitag nur die Mutter von Jannick war (Foto), der wie zwei weitere Babys am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren wurde.