Mario Schinköth bleibt Chef des VdK in Eisenach.

Eisenach. Neuer Vorstand des Ortsverbandes. Lob für gute Arbeit im Ehrenamt. Kommunaler Behindertenbeauftragter tut Not.

Mario Schinköth bleibt Vorsitzender des Ortsverbandes Eisenach des VdK. Zur Jahreshauptversammlung kürten die Mitglieder einen neuen Vorstand mit ihm an der Spitze.

Im Rechenschaftsbericht ließ Mario Schinköth die letzten Jahre Revue passieren und legte den anwesenden Mitgliedern dar, was alles erreicht wurde. Neben den geschlossenen Kooperationen mit befreundeten Vereinen, wie dem Seniorenbeirat und der Rheumaliga, besteht auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Fitnessstudio NewLife.

Mit der Renovierung des Büros sei eine tolle Begegnungsstätte für die Mitglieder des Ortsverbandes geschaffen worden. „Der Verband wünscht sich, dass nach der überstandenen Pandemie die Räumlichkeit mit Leben erfüllt werden.“ Der VdK in Eisenach werde sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass in der Stadt Eisenach wieder ein kommunaler Behindertenbeauftragter etabliert wird. „Es ist wichtig sich um die Belange der behinderten Bürger unserer Stadt zu kümmern“, betonte Mario Schinköth.

Eisenachs Seniorenbeauftragte Erika Hermanns überbrachte in einem Grußwort die besten Wünsche von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und lobte die gute Zusammenarbeit. Dieter Göschel vom Landesverband Thüringen des VdK hob hervor, dass der Ortsverband Eisenach eine gute und solide Arbeit in den letzten Jahren abgeliefert hat. Er würdigte vor allem, dass die geleistete Arbeit ausschließlich im Ehrenamt geleistet werde.

Schinköth stehen für vier Jahre im Vorstand nun Silke König und Horst Niebling als stellvertretende Ortsvorsitzende zur Seite. Monika Scharfenberg und Sonja Ringer sind neu für Veranstaltungsorganisation und als Frauenbeauftragten im Vorstand dabei. Steffen Leithoff (Juniorenbeauftragter), Renate Zimmermann (Kassenwart), Cornelia Schinköth (Seniorenarbeit) und Petra Rohrer (Mitgliederverwaltung) wurden in ihren Ämtern bestätigt.