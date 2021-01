Marksuhl: Auto schrammt an Hauswand entlang

Ein Fahrzeug kollidierte am Freitag in Marksuhl in der Berkaer Straße mit einer Hauswand. Bei dem Unfall wurde an dem Gebäude der Putz beschädigt und eine montierte Telefonbox in Mitleidenschaft gezogen, teilt die Polizei mit.

Anhand der Höhe des Kollisionspunktes handele es sich laut Polizei bei dem Fahrzeug vermutlich um einen Lastkraftwagen. Der Fahrer flüchtete vom Tatgeschehen. Der Unfall passierte zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer: 03691/26 10 (Nennung der Bezugsnummer 0017257/2021) zu melden.