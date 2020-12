Marksuhler Wahrzeichen erfährt Wiedergeburt an der Kirche

Am sanierten Wahrzeichen Marksuhls Ortsteilbürgermeister an der Kirche (von links) Heiko Ißleib, Bernhard Jäger und Rolf Köhler.

Vor der Marksuhler St. Hubertus-Kirche erstrahlt das jahrelang verschollene Wahrzeichen Marksuhls in neuem Glanz. Das Kunstwerke zeigt die Silhouette von Schloss und Kirche des Ortes, dazu die Ansicht der damals nagelneuen Schule sowie das Schwimmbad samt Sprungturm und Baum in der Mitte. Anlässlich des 20. Jahrestages der DDR war es im Jahr 1969 auf dem Marktbrunnen installiert worden. Im Zuge der Sanierung des Marktplatzes waren Brunnen und diese Darstellung Marksuhler Bauwerke verschwunden.

Dass die schmiedeeiserne Arbeit bei der örtlichen Firma Senf aus der Versenkung geholt wurde und sich nun wieder präsentiert, daran haben viele Menschen eine Aktie. Die Firma Morgenweck beispielsweise übernahm das Sandstrahlen des 15 Millimeter starken und schweren Eisenkunstwerkes, die Firma Stahlbau Senf die Verzinkung, Lackierung und Befestigung, die Agrargenossenschaft Wartburgland stellte die Technik zur Bergung des massiven Sockelsteins und zum Transport, Firma Möller übernahm die Materialleistungen.

Brunneneinweihung, -sanierung Foto: Rolf Köhler

Die Jagdgenossenschaft sorgte für bare Münze, der Bauhof der Gemeinde Gerstungen für die Arbeitsleistung. Die Fäden liefen bei Ortsteilbürgermeister Heiko Ißleiß (parteilos) zusammen. Bei der offiziellen Einweihung des nun direkt vor der Kirche platzierten Kunstwerkes hatte Rolf Kirchner ein historisches Farbfoto dabei. Es entstand im Herbst 1969, als das Kunstwerks erstmals auf dem Brunnen drapiert worden war. Der Künstler, weiß der Marksuhler Ureinwohner, starb schon als Mitvierziger kurz nachdem das Eisenbildnis aufgestellt worden war.

Rolf Kirchner hatte sich um die Renaissance des Kunstwerkes verdient gemacht. An der Herrschaftsbrücke machte er den Sockelstein für die eiserne Arbeit unter vielen anderen Gesteinsbrocken ausfindig. Er stammt aus den Relikten der alten Herrschaftsbrücke über die Bahnlinie. Beim Umbau der Befestigung für das wappenartige Gebilde hatte wiederum Metallbau-Senf-Mitarbeiter Bernhard Jäger Arbeit und Zeit investiert.

Dass das schmiedeeiserne Kunstwerk 51 Jahre nach seiner „Erstaufführung“ wieder im Ortskern einen Platz findet, freut viele Marksuhler. Die jüngeren Einwohner schließen nunmehr erstmals Bekanntschaft damit, tauchen somit auch in die jüngere Geschichte des alten Ortes ein. Das Kunstwerk hilft dabei auch, denn das darauf symbolisierte Schwimmbad existiert heute nicht mehr.

Der frühere (Spring)brunnen am Markt trug neben den besagten Wahrzeichen noch eine schmiedeeiserne Verzierung am Sockel darunter, die auf die Ersterwähnung hinweist. Unter den Initialien „MARKSUHL“, war noch in verschnörkelter Aufmachung zu lesen „Anno 900 Sulahe“. Dieser Schriftzug soll in den nächsten Wochen nachgefertigt und mit am Stein an der Kirche befestigt werden, kündigen die Initiatoren an.

Dass Sulahe, so lautet eine alte Ortsbezeichnung von Marksuhl, um das Jahr 900 gegründet wurde, ist mit Blick auf das Alter umliegender Ortschaften und Sekundärquellen nicht aus der Luft gegriffen. Einen schriftlichen Beleg dafür gibt es bis heute jedoch nicht, oder besser, hat man nicht ausfindig gemacht. In diesen Fall mehr Licht zu bringen, ist eine Aufgabe, die in Marksuhl noch offen ist.

Die Sanierung und Wiederaufstellung des neueren Wahrzeichens von Marksuhl ist eine Aktion, die die Gemeinschaft forderte und förderte, die nach langer Zeit des Flüsterbetriebes wieder ein öffentliches Zeichen setzt. Um den einst umtriebigen Ort ist es seit der Eingliederung nach Marksuhl deutlich stiller geworden, bemerken viele Marksuhler.