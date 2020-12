Thüringer Schüler scheitern vor Gericht mit Eilantrag gegen Maskenpflicht

Weimar/Eisenach. Schüler eines Gymnasiums in Eisenach hätten gefordert, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen nicht mehr Pflicht sein soll. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht entschieden.

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat die Pflicht, in Schulgebäuden außerhalb des Unterrichts ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bestätigt.

Schüler eines Gymnasiums in Eisenach hätten gefordert, dass die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen anordnet, außer Kraft gesetzt wird, teilt das Oberverwaltungsgericht in einer Pressemitteilung mit.

Die Antragsteller haben sich in einem früheren Verwaltungsrechtsstreit bereits erfolglos gegen die Festlegung eines Hygieneplans der von ihnen besuchten Schule gewandt.

Begründung der Schüler: Maskenpflicht sei permanente Körperverletzung

Zur Begründung ihres nunmehr beim Oberverwaltungsgericht gestellten Normenkontrolleilantrags haben sie unter anderem vorgetragen, dass der Freistaat Thüringen verkenne, dass die Alltagsmasken das Infektionsrisiko in nur geringem Umfang senken könnten und dies auch nur, wenn – was bei Kindern und Jugendlichen nicht erwartet werden könne – beim Tragen Labor- und Klinikbedingungen eingehalten würden. In Anbetracht der potentiellen Gefahren, die sich aus einem falschen oder zu langen Tragen der Maske für Kinder und Jugendliche ergeben könne, erweise sich die Maskenpflicht als grober Verfassungsbruch und eine permanente Körperverletzung an den betroffenen Kindern.

Der zuständige 3. Senat hat jetzt entschieden, dass eine Normenkontrolle in der Hauptsache nur geringe Erfolgsaussichten habe und die begehrte einstweilige Anordnung im Eilverfahren auch sonst nicht aufgrund einer Folgenabwägung geboten sei.

Oberverwaltungsgericht: Die Maskenpflicht erweise sich durchaus als verhältnismäßig

Die angeordnete Maskenpflicht erweise sich durchaus als verhältnismäßig. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulgebäuden in Situationen, in denen sich ein Sicherheitsabstand nicht einhalten lasse, leiste angesichts der Infektionsdynamik im Bereich der Bildungseinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Leben und Gesundheit und letztlich auch zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems.

Auch wenn es wissenschaftlich umstritten sei, inwieweit Kinder einen Beitrag zur Verbreitung des Infektionsgeschehens leisten, sei es unstreitig, dass Kinder infiziert werden könnten und – auch wenn sie selbst möglicherweise überwiegend keine Symptome zeigten – das Virus weitertragen könnten.

Es sei auch nicht zu beanstanden, dass sich das zuständige Bildungsministerium in seiner Einschätzung den zahlreichen wissenschaftlichen Stellungnahmen zur Eignung und Erforderlichkeit einer Maskenpflicht anschließe und nicht abweichenden Meinungen folge.

Der Beschluss ist unanfechtbar.