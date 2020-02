Treffurt. Die auflagenstarke Deutsche Handwerkerzeitung berichtet in ihrer Ausgabe für die Handwerksmesse in München über das Vorhaben im Wartburgkreis.

Maßarbeit am Hessischen Hof in Treffurt

Die Internationale Handwerksmesse in München beginnt am 11. März. An diesem Tag erscheint auch die neueste Ausgabe der Deutschen Handwerkszeitung. Mit einer Auflage von knapp 500.000 Stück ist sie die größte Handwerkszeitung Deutschlands. Für Ellen Manegold, die Öffentlichkeitsarbeiterin der Handwerkskammer Südthüringen, wäre es die Krönung ihrer sich dem Ende neigenden beruflichen Laufbahn, würde der Hessische Hof in Treffurt die Titelseite der Messe-Ausgabe schmücken. Das letzte Wort dazu spricht der verantwortliche Handwerkszeitung-Redakteur Ulrich Steudel in Bad Wörishofen, der Mann mit den erzgebirgischen Wurzeln.

Die Deutsche Handwerkszeitung hat immerhin einen Hebel für den Hessischen Hof in Treffurt und seine geplante Zukunft als Handwerkerausbildungsstätte in Deutschland in Bewegung gesetzt und unlängst in Abstimmung mit der Kammer Südthüringen Sebastian Thomae und Sebastian Leupold aus Römhild nach Treffurt geschickt. Die beiden Zimmerleute der Holzwerkstatt Thomae fungierten in Treffurt als Fotomodelle. Flankiert wurden sie dabei von Lutz Koscielsky, dem Landesinnungsmeister des Bäckerhandwerks, der in Treffurt ansässig ist und wie die Stadt das ehrgeizige Ziel für das sanierungsbedürftige Fachwerk-Ensemble Hessischer Hof unterstützt. Das Projekt steht im Mittelpunkt einer Sonderschau bei der Münchner Handwerksmesse. Genau diese Schau wird am 13. März auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchen. Alle Beteiligten hoffen, dass die Kanzlerin sich dafür einsetze, den Traum der Treffurter von der Nutzbarmachung des Hessischen Hofes als überregionaler Ausbildungsort für Bauhandwerker wahr werden zu lassen. Sollten das derzeit noch marode Gebäude und die beiden Zimmerleute aus Römhild auf der Titelseite der Deutschen Handwerkszeitung zu sehen sein, wäre das auch ein Erfolg und überregionale Werbung für das Projekt. Das maßstabgetreue Modell des historischen Hofes nahmen die beiden Zimmerleute im Transporter gleich mit nach München. Zwei Zentimeter niedrigere Ladehöhe – und das Modell hätte nicht in das Fahrzeug gepasst. Maßarbeit eben.