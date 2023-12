Max Reger als Stammgast

Das Eisenacher Ensemble am Karlsplatz mit Nikolaikirche, Stadtmauer und dem schmalen Fachwerkbau mit der Turmschänke, rechts neben dem Nikolaiturm, ist nicht nur am Tage eine Augenweide.

Eisenach Die Eisenacher Turmschänke kann auf eine 111-jährige Geschichte zurückblicken. Bei großer Nachfrage wird den Besuchern auch in einem ehemaligen Verlies aufgetischt

Wenn Besucher das Weinrestaurant Turmschänke besuchen, dann genießen sie eine besondere Atmosphäre. In dem historischen Restaurant treffen sie auf gediegenes Inventar, hölzerne Wandverkleidungen, schmiedeeiserne Geländer, Bleiglasfenster und alte Gobelins – fünf Stühle und ein Chaiselongue stammen noch aus der Gründerzeit.

Chefkoch Ulrich Rösch vor dem großen Kamin. Der Stuhl ist einer von fünf Exemplaren, die noch aus der Zeit um 1912 stammen. Foto: Dirk Bernkopf

„Hier war Max Reger Stammgast“, sagt Ulrich Rösch und zeigt auf den großen Tisch direkt neben dem Kamin. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Martina Rasch hat sich der vielfach prämierte Koch einen Lebenstraum erfüllt und am 5. März 2004 die Turmschänke übernommen – vor fast 20 Jahren.

Die Gobelins in der Turmschänke sind zwar historisch, aber nur auf Textilbahnen gemalt. Der bekannte Eisenacher Maler Paul Hempe hatte sie zu DDR-Zeiten restaurieren dürfen. Foto: Dirk Bernkopf

Gustav Franke hatte bereits 1897 das Hotel Kaiserhof, direkt am Nikolaitor, an einer der schönsten Stadtbildansichten eröffnet. Im Zuge eines geplanten Umbaus des kleinen Turmhauses an der Stadtmauer errichtete Franke 1912 die Turmschänke. Ihm gelang es, aus dem 1070 erbauten Verteidigungsturm und dem späteren Bürgergewahrsam eine geschmackvolle Weinschenke im ersten und zweiten Stock zu schaffen.

Hölzerne Wandverkleidungen und schmiedeeiserne Geländer sorgen für ein ganz besonderes Flair. Ulrich Rösch am Geländer in der oberen Gaststube. Foto: Dirk Bernkopf

Und genau hier, der Geist der vergangenen 111 Jahre ist noch gegenwärtig, kocht Uli Rösch mit seinem Team auf höchstem Niveau. Für den Service und die Weine ist Martina Rasch zuständig.

Durch die Bleiglasfenster haben die Gäste einen Blick auf den Karlsplatz mit seinem Lutherdenkmal. Foto: Dirk Bernkopf

„Auf unserer Speisekarte sind stets zwei Fisch- und drei Fleischgerichte zu finden sowie ein vegetarisches Gericht“, zählt Ulrich Rösch auf. „Dazu kommen vier Vorspeisen, drei Suppen, drei Desserts und zwei Käse.“

Die Speisekarte wird ständig saisonal angepasst. Wo möglich, wird auf regionale Zutaten zurückgegriffen. So kommen etwa Forellen aus Sättelstädt und Brunnenkresse und Kräuter aus Stockhausen beziehungsweise dem Eichsfeld.

Auch im Turmverlies ist es gemütlich, aber im Winter auch recht kühl. Hier wird nur bei großen Gesellschaften eingeheizt. Foto: Dirk Bernkopf

Bei allem Stress, den das Kochen für bis zu 80 Gäste verursacht – alles wird hier klassisch gefertigt. „Convenience-Produkte sind in meiner Küche nicht zu finden“, sagt Rösch und meint damit verzehrfertige Lebensmittelprodukte.

Natürlich ist die Weinauswahl mit rund 130 Sorten besonders umfangreich. Neben Weinen aus den deutschen Anbaugebieten sind in den Lagerschränken Flaschen aus der ganzen Welt zu finden.

Das Eisenacher Restaurant hat sich zu einem der besten in Thüringen entwickelt. Schon vor 25 Jahren, während seiner Zeit als Chefkoch im Gothaer Turmhotel, hat Uli Rösch seine ersten Meriten verdient. „Wir sind heute in allen sechs ernstzunehmenden Restaurantführern vertreten“, freut sich Rösch. „Das ist ein Beweis für unsere gleichbleibend gute Arbeit und Ansporn zugleich.“ Gault Millau, Gusto, Michelin, Feinschmecker Guide, Slow Food und Varta-Führer – alle vergeben an die Turmschänke ihre Kochmützen, Bib’s, Diamanten, Bratpfannen oder Schlemmer-Kochlöffel.

Wie vor über hundert Jahren kann heute noch auf den zwei Etagen gespeist und das einmalige Ambiente genossen werden. Bei Weinabenden, wenn der Andrang an Gästen besonders hoch ist, dann werden auch die Tische im Turmverlies mit eingedeckt. Einen Blick in den im Winter oft ungeheizten ehemaligen Kerker im Nikolaiturm können interessierte Gäste aber jederzeit werfen. Dazu hat Martina Rasch die eine oder andere geschichtliche Episode parat.

Den Blick auf den Karlsplatz mit seinem Lutherdenkmal können Ulrich Rösch und Martina Rasch übrigens auch nach Feierabend genießen – die beiden wohnen direkt über den Gaststuben.

In der Serie „Historische Gasthäuser“ stellen wir die Gaststätten der Region vor, die eine weitreichende Geschichte aufweisen. Alle Folgen unter: thueringer-allgemeine.de/gasthaeuser