Me sieht ebberall Dräck in Isenach

Tante Frieda: Ja ja, die Sonne brengt es an dän Tach!

Hermine: Doas het menne Großmotter au emmer gesacht.

Schorsch: Woas meinst’n doamet?

Tante Frieda: Na ja, jätz es dr goanze Schnee wäg, on me sieht den Dräck.Vor allen die Hundeschisshäufchen!!!

Schorsch: Kloar, die warn em Schnee versunk’n, on viele Hundehalterhan se nech weggemacht. Dr Schnee het die Schiss’n zugedeckt on iengefrorn.

Hermine: Me sieht au ebberall Mundschutz umher liechen, vondie Liet weggeschmess’n.

Tante Frieda: Uf Gäste könn mes nech schieb’n. Es sen je kinne doa!

Schorsch: Doas sen Isenächer, die onsre Stoadt bei dänherrlechen Wetter doamet präsentiern tun.

Hermine: Uf alle Fälle, es dr Frühleng ienmaschiert, me krecht Frühlengsgefühle, on denkt an Sommergewenn.

Tante Frieda: Ja, met schwern Herz’n, abber leichter Platte, denn ab Montach derf me ons endlech wedder die Haar schienmach lass!