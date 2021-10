Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Wartburgkreis und Eisenach steigt deutlich

Wartburgkreis. Aktuelle Werte des Gesundheitsamtes sprechen von inzwischen 186 Patienten, die derzeit in der Region mit dem Virus infiziert sind.

Einen deutlichen Anstieg der aktiven Corona-Infektionen verzeichnet das Gesundheitsamt für den Wartburgkreis mitsamt Eisenach.

Es sind (Stand: 5. Oktober, 9 Uhr) 186 Fälle, davon 48 in Eisenach, 33 in Bad Salzungen, 14 im Amt Creuzburg sowie jeweils 13 in Geisa und Bad Liebenstein.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Corona-Inzidenz im Wartburgkreis liegt demnach bei 46,9, die Inzidenz für die Belegung der regionalen Kliniken mit Covid-Patienten bei nur 0,6. Im Eisenacher Klinikum werden drei davon auf der Isolierstation behandelt.