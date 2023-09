Mehr als 1000 Euro für Eisenacher Lese-Club

Eisenach. Spendenaktion der St. Elisabeth Pflegeschule zugunsten des Eisenacher Ehrenamtes.

Ein weiterer Höhepunkt der Festwoche „100 Jahre Pflegeschule“ war eine Spendenübergabe an das Eisenacher Ehrenamt. Für das Jubiläum der Pflegeschule wurden eigens Becher aus Kahlaer Porzellan mit dem Profil der Wartburg angefertigt. Gegen eine Spende konnten diese zum Ehemaligentreffen erworben werden. Zum Familienfest boten sowohl Lernende als auch Lehrende der Schule selbst gemachte Marmeladen und Kuchen gegen eine Spende an. Insgesamt kamen so rund 1136 Euro zusammen.

Dieser Betrag wurde dann am Ende des Familienfestes am Sonntag und damit am Ende der Festwoche von Schulleiterin Sabine Gentsch stellvertretend an Heike Apel-Spengler von der Freiwilligenagentur Eisenach übergeben. Die Pflegeschule bedankte sich mit dieser Spende, denn sie profitierte vom ehrenamtlichen Einsatz vieler Eisenacher Seniorinnen und Senioren, die während der diesjährigen Zwischenprüfung der Schule als Aufsichtspersonal tätig waren.

„Ich bin überwältigt von diesem Betrag und freue mich, dass wir damit unseren Lese-Club unterstützen können“, so Heike Apel-Spengler. „Das ehrenamtliche Projekt bietet Kindern, denen es ansonsten verwehrt bleibt, die Möglichkeit, die Freude am Lesen zu entdecken und Lieblingsbücher endlich einmal selber in den Händen zu halten.“