Mehr als nur ein Geburtsort

Eisenach. Norman Meißner über die Bezeichnung „Eisenach“.

Die Bezeichnung „Eisenach“ schmückt viele Ortseingangsschilder am Fuße der Wartburg, aber auch die Ortstafeln des rund 350 Einwohner zählenden Dörfchens im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. „Eisenach“ steht bei Tausenden Menschen auch in ihren Ausweisen oder Pässen. Meist jedoch unter der Rubrik Geburtsort.

Bei insgesamt 363 Deutschen steht „Eisenach“ aber beim Nachnamen. Damit ist Deutschland aber nicht Spitzenreiter. In den Vereinigten Staaten leben 369 Menschen mit dem Nachnamen Eisenach, gefolgt von Argentinien (28), Australien und Finnland (beide 5), sowie England (3) und Russland (2). In Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Rumänien und in Singapur lebt jeweils eine Person mit diesem Namen.

Zu den bekanntesten Namens-Vertretern gehören der Theater-Regisseur Alexander Eisenach und der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach. Der Nachname Eisenacher existiert in Deutschland 762, in Amerika 187, in Brasilien 17 und in England einmal. Argentinien führt beim Nachnamen Eisenacht mit 195 Namensvertretern vor Deutschland mit nur neun.