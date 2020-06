Zahl der Corona-Infizierten steigt um drei in der Wartburg-Region

Zahl der Corona-Infizierten steigt um drei in der Wartburg-Region

Drei neue Fälle an Corona-Infizierten sind mit Stand Mittwoch (10. Juni, 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag in der Wartburgregion hinzugekommen. Damit liegt diese Zahl bei 112, davon entfallen 82 (plus 3) auf den Wartburgkreis und unverändert 30 auf die Stadt Eisenach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

