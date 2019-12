Mehr Geld für Treffurter Feuerwehrleute

Da dürfte die weihnachtliche Freude bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten aus der Stadt Treffurt etwas größer ausfallen. Mit Jahresbeginn 2020 gelten die neuen Sätze für die monatlichen Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger in den Freiwilligen Feuerwehren aus Treffurt, Ifta, Großburschla, Schnellmannshausen, Falken und Volteroda. Der Stadtrat hat diese in seiner Jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die bisherigen Sätze für die Aufwandsentschädigungen waren in der Stadt Treffurt seit 1993 nicht mehr angepasst worden. Die Satzung für Ifta, die nun gleichzeitig außer Kraft tritt, gab es seit 2005. In der Gesamtrechnung bedeutet dies, so Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger), nahezu eine Verdopplung der Ausgaben. Bislang lagen die städtischen Ausgaben dafür im Jahr bei 11.508 Euro, künftig werden es 20.622 Euro sein.

Aber dieses Geld sei gut angelegt, so Reinz: „Es ist eine zeitgemäße Würdigung des tollen Einsatzes der Feuerwehrleute für unsere Stadt und bedeutet eine Aufwertung des Ehrenamtes.“ Es stelle ja, wie Holger Werneburg (Linke) im Rat sagte, auch keine wirkliche Entschädigung des Aufwandes dar, sondern eine Anerkennung für die geleisteten Dienste. Bei den Entschädigungen gibt es gestaffelte Sätze, je nach Größe der Wehr, Aufgabenumfang und etwa auch Größe des Fuhrparks und der Gerätschaften. Die monatliche Entschädigung des Stadtbrandmeisters steigt somit von 118 auf 150 Euro, der Stellvertreter bekommt die Hälfte davon.

Die Wehrführer erhalten nun 100 Euro (bislang 52 Euro) in Treffurt, 75 Euro (52) in Ifta, 65 Euro (36) in Großburschla und Schnellmannshausen sowie 52 Euro (36/31) in Falken und Volteroda. Die Stellvertreter erhalten je 50 Prozent. Die Jugendfeuerwehrwarte in Treffurt, Ifta, Großburschla und Schnellmannshausen erhalten künftig einheitlich jeweils 50 Euro im Monat, bislang waren 26 Euro. Die Jugendlichen aus Falken machen in der Jugendwehr Treffurt mit, die aus Volteroda in Schnellmannshausen.

Den prozentual deutlichsten Sprung nach oben wird es für die Gerätewarte geben, um deren Verantwortung und Aufwand deutlicher hervorzuheben. Diese erhalten künftig 75 Euro (bislang 26) in Treffurt, 60 Euro (26) in Ifta, 40 Euro in Falken (16), Großburschla (13), Schnellmannshausen (13) und Volteroda (13).

Allerdings gab es in der Vorweihnachtssitzung des Stadtrates Treffurt nicht nur Gaben für die Bürger. Die Iftaer Hundebesitzer werden bald tiefer in dei Tasche greifen müssen. Der Stadtrat hob die bisherige Iftaer Hundesteuersatzung bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen auf. Damit gelten dann auch für den neuen Stadtteil die Sätze der Stadt Treffurt.

Und so müssen die Iftaer künftig 60 statt bisher 30 Euro im Jahr für den ersten Hund berappen, 80 statt 40 für den zweiten Hund und für jeden weiteren dann 120 statt bisher 50 Euro. Ratsmitglied Andreas Heidenreich (Bürger für Bürger) setzte sich zuvor für die Abschaffung dieser Steuer aus. Diese sei ein schon lange nicht mehr zeitgemäßes Relikt aus dem Mittelalter. „Hunde sind Familienmitglieder und keine Sachen“. Mit Blick auf die Finanzen – immerhin spült die Hundesteuer jährlich rund 32.000 Euro in die Stadtkasse – erhielt er aber für seinen Vorstoß keine Mehrheit.