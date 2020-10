Mehr Schilder mit der Waldohreule im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts erneuert amtliche Beschilderung in den Naturschutzgebieten.

Die Verbreitung der Waldohreule nimmt in den vergangenen Wochen im Wartburgkreis beträchtlich stark zu. Allerdings als aufgemalte, schwarze Piktogramme auf fünfeckigem, gelben Grund halten sie wieder verstärkt „Wache“ in den Naturschutzgebieten der Wartburgregion. Das markante Schild ist in den ostdeutschen Bundesländern weiterhin das Erkennungssymbol für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder Landschaftsschutzgebiete.