Mehrere Brände in der Eisenacher Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Eisenach In der Werneburgstraße und in der Oppenheimstraße kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Werneburgstraße sowie zweimalig in der Oppenheimstraße zu Bränden im Außenbereich.

Hierbei wurde auch größerer Sachschaden an einem Moped verursacht, so die Polizei. Die genauen Umstände sind derzeitig noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 entgegengenommen.

