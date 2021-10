Mehrere Motorräder in Eisenach gestohlen

Eisenach. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Mehrere Unbekannte verschafften sich laut Polizei zwischen dem 16. Oktober, gegen 12 Uhr, und Montagmorgen gegen 8 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Garage in einem Garagenkomplex "Am Eichrodter Weg" in Eisenach. Die Täter entwendeten laut Polizei eine KTM TXC 4, eine Simson sowie eine Suzuki DR350.

Der Wert wurde mit ca. 7.000 Euro angegeben. Die Täter flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht derzeit dringen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0243306/2021) entgegen.

